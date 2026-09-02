Simcere Pharmaceutical Group Aktie
WKN DE: A2QD9S / ISIN: HK0000658531
|Lizenzvereinbarung
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02.09.2026 16:07:41
Roche-Aktie im Plus: Neuer Lizenzdeal für Medikament gegen Blutkrebs
Simcere hat den Angaben zufolge je nach Entwicklungsfortschritt Anspruch auf Meilensteinzahlungen von bis zu 1,455 Milliarden US-Dollar sowie gestaffelte Lizenzzahlungen auf etwaige zukünftige Nettoumsätze.
Es handelt sich um die jüngste Kooperationsvereinbarung eines westlichen Pharmakonzerns mit einem chinesischen Arzneimittelunternehmen. Im Mai schloss das US-Unternehmen Bristol-Myers Squibb eine strategische Partnerschaft und Lizenzvereinbarung mit Hengrui Pharmaceuticals ab, die mehr als 15 Milliarden US-Dollar wert sein könnte. Anfang dieses Jahres ging Eli Lilly eine Partnerschaft mit Innovent Biologics ein, die potenziell mit bis zu 8,5 Milliarden US-Dollar bewertet wird.
Die Aktie von Simcere notierte letztlich um 7,64 Prozent höher bei 11,83 Hongkong-Dollar. Die Roche-Aktie zeigt sich an der SIX dagegen 0,73 Prozent fester bei 359,80 Franken.
Von Megan Cheah
DOW JONES
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