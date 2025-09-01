Alnylam Pharmaceuticals Aktie

Klinische Studie 01.09.2025 13:33:41

Roche-Aktie im Plus: Roche beginnt Phase-3-Test für Blutdruckmittel

Roche-Aktie im Plus: Roche beginnt Phase-3-Test für Blutdruckmittel

Roche und Alnylam Pharmaceuticals gehen mit ihrem experimentellen Bluthochdruckmedikament Zilebesiran in die zulassungsrelevante klinische Studie der späten Phase.

Die Ergebnisse von Studien zu dem Mittel in der klinischen Phase-2 fielen unterdessen gemischt aus, wie aus einer Mitteilung der beiden Pharmaunternehmen hervorgeht.

Danach zeigte eine dritte Teilstudie in der mittleren klinischen Phase mit Zilebesiran bei Patienten mit unkontrolliertem Bluthochdruck und hohem kardiovaskulärem Risiko zwar eine Senkung des systolischen Blutdrucks im dritten Monat der Behandlung, die bis zum sechsten Monat anhielt. Allerdings erreichte die Studie nicht das Niveau, das die Unternehmen als statistisch signifikant erachten.

Die Studie habe das Ziel erreicht, die Patientengruppe zu identifizieren, die potenziell am meisten von Zilebesiran profitieren könnte, erklärten Roche und Alnylam Pharmaceuticals.

Die Entscheidung, eine Studie in der Spätphase durchzuführen, basiere auf dem gesamten Mid-Stage-Programm, hieß es. In zwei vorherigen Teilstudien seien die Hauptziele erreicht worden. Die neue Studie soll noch in diesem Jahr beginnen.

Zilebesiran ist eine zweimal jährlich verabreichte Therapie, die sich einen natürlichen zellulären Prozess des Gen-Silencing zunutze macht, die Bekämpfung der Krankheit durch Beeinflussung der sie verursachenden Gene. Bekannt sei dies als RNA-Interferenz, so Roche und Alnylam.

Die Roche-Aktie notiert an der SIX zeitweise 0,20 Prozent stärker bei 261,54 Franken.

Von Adria Calatayud

DOW JONES

