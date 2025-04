Roche-Aktie: Innovation in der Krebsdiagnostik durch Next Generation Sequencing

Der Schweizer Pharmariese Roche Holding will sich angesichts der wachsenden Nachfrage nach Krebstests verstärkt auf das Next Generation Sequencing konzentrieren.

"Ich denke, dass dies ein Bereich ist, in dem wir ein signifikantes Wachstum und eine hohe Akzeptanz sehen (...) sequenzierungsbasierte Diagnostik, um die Onkologie besser zu charakterisieren und das Ansprechen auf die Behandlung zu überwachen", sagte Matt Sause, CEO von Roche Diagnostics, in einem Interview.

Next Generation Sequencing (NGS) ist eine verbesserte Technologie zur DNA-Sequenzierung. Sie ermöglicht es Wissenschaftlern, Millionen von DNA-Fragmenten schnell zu scannen und Mutationen zu erkennen, die hinter Krebs oder Infektionskrankheiten stecken. Die Technologie erleichtert es den Medizinern, Krankheiten zu erkennen und den Patienten gezielte Behandlungen anzubieten, und zwar schneller und kostengünstiger als bei der langsameren Sequenzierung der ersten Generation (Sanger-Sequenzierung). Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation war Krebs im Jahr 2020 für fast jeden sechsten Todesfall verantwortlich und damit eine der häufigsten Todesursachen weltweit.

"Ich denke, das wird sicherlich ein Schwerpunkt für uns sein", sagte der Manager weiter, der 2023 die Leitung des globalen Diagnostikgeschäfts von Roche übernahm, nachdem er dessen Nordamerika-Abteilung geführt hatte. Als einen weiteren vielversprechenden Bereich sieht er Infektionskrankheiten. "Die Next-Gen-Sequenzierung hat das Potenzial, ein wichtiges Instrument für die Behandlung von Krankheiten wie der Onkologie und möglicherweise auch von seltenen Krankheiten zu werden", sagte er.

Auf einer Investorenveranstaltung im Februar prognostizierte Sause, dass der Markt für die Sequenzierung der nächsten Generation derzeit auf etwa 6 Milliarden US-Dollar geschätzt wird und jährlich um 9 Prozent wachsen soll. Er sagte damals, dass die Technologie ihr volles Potenzial noch nicht ausgeschöpft habe, was den Vorstoß von Roche unterstreicht, die Sequenzierung der nächsten Generation zu knacken, um besser mit Unternehmen wie Illumina aus San Diego konkurrieren zu können. Roche hat in den letzten zehn Jahren Genia Technologies und Stratos Genomics erworben, um sein Verständnis für diese Technologie zu verbessern.

Laut den U.S. Centers for Disease Control and Prevention ist die genomische Sequenzierung bereits seit 2004 verfügbar, doch Roche plant, seine neue Kategorie der Sequenzierung der nächsten Generation im nächsten Jahr einzuführen. Roche Diagnostics verzeichnete im vergangenen Jahr einen Umsatz von 14,32 Milliarden Schweizer Franken, was bei konstanten Wechselkursen einem Plus von 4 Prozent entspricht, während der ausgewiesene Umsatz um 1 Prozent zurückging. Die Verkäufe im Basisgeschäft stiegen jedoch um 8 Prozent, was auf eine höhere Nachfrage nach Immundiagnostika, klinisch-chemischen Tests und Begleitdiagnostika zurückzuführen war.

Roche entwickelt so genannte standardisierte Biomarker-Tests, die sich auf eine Gewebe-, Blut- oder andere Flüssigkeitsprobe stützen, um auf Anzeichen von Krebs oder anderen Krankheiten zu prüfen. Biomarker-Tests sollen die Früherkennung von Krankheiten erleichtern, so dass Mediziner bessere Therapien anbieten können. Neben der Identifizierung von Krankheiten und der Überwachung der Behandlung kann die Sequenzierung der nächsten Generation auch die Entdeckung von Medikamenten beschleunigen. Sause erklärte, dass die Diagnostik- und die Pharmasparte von Roche weiterhin zusammenarbeiten werden, um neue Produkte zu entwickeln und den Gesamtumsatz zu steigern.

Eine Ausgliederung der Diagnostiksparte in absehbarer Zeit schloss der Manager aus. "Ein wichtiger Teil unseres Wertversprechens ist die Kombination von Diagnostik und Pharma", so Sause. "Da sich unsere Pharmastrategie in mehr Krankheitsbereiche bewegt, hat diese Art von Modell sicherlich das Potenzial, sich immer wieder zu bewähren."

Roche-Mittel Ocrevus ist in höherer Dosierung nicht wirksamer

Roche hat bei seiner Musette-Studie (Phase III) mit einer hochdosierten intravenösen Infusion von Ocrevus (Ocrelizumab) einen Misserfolg verbucht. In der Studie sollte festgestellt werden, ob eine höhere Dosis des derzeit zugelassenen Ocrevus IV 600 mg Menschen mit schubförmiger Multipler Sklerose einen zusätzlichen Nutzen bringen würde. Der primäre Endpunkt der Studie sei nicht erreicht worden, teilte Roche mit und verwies darauf, dass Ocrevus IV 600 mg als optimale Dosis zur Verlangsamung des Fortschreitens der Behinderung gelte.

"Diese Ergebnisse bestätigen, dass Ocrevus IV 600 mg optimal dosiert ist, um das Fortschreiten der Behinderung deutlich zu verlangsamen", sagte Levi Garraway, Chief Medical Officer und Leiter der globalen Produktentwicklung von Roche.

Ocrevus ist ein humanisierter monoklonaler Antikörper, der auf CD20-positive B-Zellen abzielt, eine bestimmte Art von Immunzellen, von denen man annimmt, dass sie eine Schlüsselrolle bei der Schädigung des Myelins (Isolierung und Unterstützung der Nervenzellen) und der Axone (Nervenzellen) spielen. Diese Schädigung der Nervenzellen kann bei Menschen mit Multipler Sklerose zu Behinderungen führen.

DOW JONES