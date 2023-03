Roche-Aktie kaum verändert: FDA-Ausschuss stimmt für Zulassung von Roche-Krebsmittel Polivy

Der Schweizer Pharmakonzern Roche kann auf eine Zulassung seines Krebsmedikaments Polivy als Kombinationstherapie auch in den USA hoffen.

Ein Ausschuss der US-Arzneimittelbehörde FDA stimmte für die Zulassung des Medikaments zur Behandlung des diffusen B-Zell-Lymphoms, die häufigste Form des Non-Hodgkin-Lymphoms in den USA.

Der Ausschuss habe mit 11 zu 2 Stimmen für Polivy in Kombination mit Rituxan plus Cyclophosphamide, Doxorubicin and Prednisone zur Behandlung der Krankheit votiert, teilte die Roche Holding AG mit. Das Votum ist aber nicht bindend. Es wird erwartet, dass die FDA bis zum 2. April entscheidet.

Die Polivy-Kombinationstherapie ist bereits in über 60 Ländern zugelassen, unter anderem in Großbritannien, Japan, Kanada, China und der EU.

Die Roche-Aktie notiert im Schweizer Handel zeitweise marginale 0,04 Prozent tiefer bei 264,00 Franken.

Von Mauro Orru

NEW YORK (Dow Jones)