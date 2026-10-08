Roche Aktie

Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Zulassung 08.10.2026 21:46:00

Roche-Aktie: Neue US-Zulassung für Blockbuster-Hoffnung Tecentriq

Roche-Aktie: Neue US-Zulassung für Blockbuster-Hoffnung Tecentriq

Roche erhält in den USA die Zulassung für Tecentriq zur Behandlung einer bestimmten Form von Dickdarmkrebs.

Die Roche-Immuntherapie Tecentriq (Atezolizumab) hat in den USA eine Zulassung für die Behandlung einer bestimmten Form von Dickdarmkrebs erhalten. Das Mittel darf nun in Kombination mit einer Chemotherapie zur Behandlung von Kolonkarzinomen im Stadium III mit sogenanntem Mismatch-Repair-Defekt angewandt werden, wie es in einer Mitteilung der US-Gesundheitsbehörde FDA vom Donnerstagabend hieß.

FDA stützt Zulassung auf Phase-III-Studie

Der Basler Pharmakonzern hatte im Juni den Priority-Review-Status durch die Behörde für diese Indikation erhalten. Grundlage war die Phase-III-Studie Atomic, in der Tecentriq plus Chemotherapie das Rückfall- oder Sterberisiko im Vergleich zur Chemotherapie allein um 50 Prozent senkte. Die FDA hatte laut früheren Angaben von Roche bereits angekündigt, bis spätestens 9. Oktober 2026 über die Zulassung zu entscheiden./ys/AWP/he

WASHINGTON (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Roche-Aktie trotzdem im Minus: Erfolgreiche Studie zu neuem Wirkstoffkandidaten

Bildquelle: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Roche Holding AG (Inhaberaktie)

mehr Nachrichten

Analysen zu Roche Holding AG (Inhaberaktie)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Roche Holding AG (Inhaberaktie) 388,60 -1,32% Roche Holding AG (Inhaberaktie)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise und Renditen belasten Börsen: ATX beendet Handel tiefrot -- DAX geht deutlich leichter in den Feierabend -- US-Börsen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel deutlich nach. Die US-Börsen zeigten sich uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen