Roche Aktie
WKN: 891106 / ISIN: US7711951043
|Lizenzvereinbarung
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02.09.2026 07:38:41
Roche-Aktie: Neuer Lizenzdeal für Medikament gegen Blutkrebs
Simcere hat den Angaben zufolge je nach Entwicklungsfortschritt Anspruch auf Meilensteinzahlungen von bis zu 1,455 Milliarden US-Dollar sowie gestaffelte Lizenzzahlungen auf etwaige zukünftige Nettoumsätze.
Es handelt sich um die jüngste Kooperationsvereinbarung eines westlichen Pharmakonzerns mit einem chinesischen Arzneimittelunternehmen. Im Mai schloss das US-Unternehmen Bristol-Myers Squibb eine strategische Partnerschaft und Lizenzvereinbarung mit Hengrui Pharmaceuticals ab, die mehr als 15 Milliarden US-Dollar wert sein könnte. Anfang dieses Jahres ging Eli Lilly eine Partnerschaft mit Innovent Biologics ein, die potenziell mit bis zu 8,5 Milliarden US-Dollar bewertet wird.
Die Aktie von Simcere notierte am frühen Mittwoch um 5,5 Prozent höher bei 11,58 Hongkong-Dollar.
Von Megan Cheah
DOW JONES
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