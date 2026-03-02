Roche Aktie

Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 891106 / ISIN: US7711951043

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Primärziel erreicht 02.03.2026 08:34:00

Roche-Aktie: Pharmariese sieht Durchbruch bei oraler MS-Therapie

Roche-Aktie: Pharmariese sieht Durchbruch bei oraler MS-Therapie

Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat mit seinem Medikamentenkandidat gegen Multiple Sklerose das primäre Ziel einer klinischen Studie in der Spätphase bei der häufigsten Form der Erkrankung erreicht.

Das Medikament Fenebrutinib hat die annualisierte Schubrate - also die Häufigkeit der akuten Entzündungsschübe - über einen Behandlungszeitraum von mindestens 96 Wochen im Vergleich zu Aubagio von Sanofi um 51 Prozent gesenkt, wie die Roche Holding mitteilte. Die Ergebnisse der Studie bauen auf zwei vorangegangenen Untersuchungen zu verschiedenen Formen der Krankheit auf.

Laut Roche stimmten die Ergebnisse der jüngsten Studie mit denen einer im November veröffentlichten Untersuchung überein. Diese hatte eine Reduktion der annualisierten Schubrate um 59 Prozent bei Patienten mit schubförmiger Multipler Sklerose gezeigt, der am weitesten verbreiteten Form der Erkrankung.

Die sekundären Ziele in beiden Studien zur schubförmigen Multiplen Sklerose zeigten statistisch signifikante und klinisch bedeutsame Verringerungen der Hirnläsionen, so Roche. Eine dritte Studie zur primär progredienten Multiplen Sklerose, einer selteneren Form der Erkrankung, erreichte ebenfalls ihr primäres Ziel.

"Diese wegweisenden Ergebnisse liefern zusammen mit den früheren Daten den überzeugenden Beweis, dass Fenebrutinib die erste hochwirksame orale Behandlung für schubförmige und primär progrediente Multiple Sklerose werden kann", sagte Levi Garraway, Chief Medical Officer und Leiter der globalen Produktentwicklung bei Roche.

DOW JONES-

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Roche-Aktie fester: In 2025 weiterhin auf Wachstumspfad

Bildquelle: lucarista / Shutterstock.com

Nachrichten zu Roche Holding AG Sponsored American Deposit Receipt Repr 1/2 NVTGSh

mehr Nachrichten

Analysen zu Roche Holding AG Sponsored American Deposit Receipt Repr 1/2 NVTGSh

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Roche Holding AG Sponsored American Deposit Receipt Repr 1/2 NVTGSh 49,10 -2,58% Roche Holding AG Sponsored American Deposit Receipt Repr 1/2 NVTGSh

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:33 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
07:20 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Nahen Osten: ATX tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex befindet sich auf rotem Terrain. Die Märkte in Fernost sind am Montag mehrheitlich im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen