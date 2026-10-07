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WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048

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Erfolg erzielt 07.10.2026 22:24:00

Roche-Aktie: Positive Daten zu Abnehm-Wirkstoff Petrelintide

Roche-Aktie: Positive Daten zu Abnehm-Wirkstoff Petrelintide

Roche-Partner Zealand Pharma hat mit Petrelintide in einer Phase-2-Studie bei Menschen mit Übergewicht den primären Endpunkt erreicht.

Roche-Partner Zealand Pharma (Zealand Pharma A-S) hat positive Ergebnisse mit Petrelintide bei Menschen mit Übergewicht erzielt. Die Phase-2-Studie "Zupreme-2" habe ihren primären Endpunkt erreicht.

Einmal wöchentliche subkutane Injektionen von Petrelintide führten nach 28 Wochen in allen drei Behandlungsgruppen im Vergleich zu Placebo zu einem statistisch signifikanten und klinisch relevanten Rückgang des Körpergewichts, wie es in einer Mitteilung des dänischen Biotechunternehmens vom Mittwochabend hieß.

Petrelintide geht mit Roche in Phase 3

Gemeinsam mit Roche freue man sich, Petrelintide in einem kürzlich gestarteten Phase-3-Programm zu untersuchen. Zealand Pharma habe mit dem Basler Pharmakonzern ein Phase-3a-Programm lanciert, das aus den drei Studien "Zupreme-3", "Zupreme-4" und "Zupreme-5" bestehe.

ZÜRICH (dpa-AFX)

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