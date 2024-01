Roche-Aktie: Roche erzielt positive Ergebnisse zu Augenmittel Vabysmo vor

Sie zeigten, dass das Roche -Mittel auch langfristig die Netzhaut trockne und das Sehvermögen bei Netzhautvenenverschluss (RVO) verbessere, teilte der Pharmakonzern am Freitag mit. Zudem konnten bis zu 60 Prozent der behandelten Vabysmo-Patienten die Behandlungsintervalle auf drei oder vier Monate ausdehnen. Dies geht aus den detaillierten Ergebnissen von zwei globalen Phase-III-RVO-Studien hervor, die auf dem Fachkongress Angiogenese, Exsudation und Degeneration 2024 vorstellen würden, kündigte der Konzern an.

Vabysmo ist den Angaben zufolge in den USA für RVO zugelassen. Zudem wird das Mittel in vielen Ländern weltweit für Menschen mit feuchter altersabhängiger Makuladegeneration (nAMD) und der Sehkraftbeeinträchtigung aufgrund eines diabetischen Makulaödems (DMÖ) eingesetzt. Damit steht das Mittel in Konkurrenz zu Eylea von Bayer.

