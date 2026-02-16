Roche Aktie
WKN: 891106 / ISIN: US7711951043
|Studienerfolg
|
16.02.2026 11:23:00
Roche-Aktie stabil: Positive Phase-III-Daten für Gazyva bei seltener Nierenerkrankung
Wie der Schweizer Pharmakonzern mitteilte, hat das Medikament positive Ergebnisse bei Patienten mit primärer membranöser Nephropathie, einer seltenen Autoimmunerkrankung der Niere, gezeigt.
Die Phase-3-Studie habe statistisch signifikante und klinisch relevante Vorteile gezeigt, was sich darin widerspiegele, dass mehr Patienten nach zwei Jahren eine vollständige Remission erreichten.
Das Medikament ist laut Roche in den USA und der Europäischen Union bereits für die Behandlung von Erwachsenen mit aktiver Lupus-Nephritis sowie in 100 Ländern für verschiedene Arten von hämatologischen Krebserkrankungen zugelassen.
Die Roche-Aktie notiert an der SIX zeitweise 0,06 Prozent schwächer bei 359,79 Franken.
Von Nina Kienle
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: lucarista / Shutterstock.com
Nachrichten zu Roche Holding AG Sponsored American Deposit Receipt Repr 1/2 NVTGSh
|
27.01.26
|Roche-Aktie verliert dennoch: Pharmakonzern erzielt mit CT-388 deutlichen Gewichtsverlust in Studie (finanzen.at)
|
21.01.26
|Roche-Aktie fällt: Genentech verdoppelt Investition in Werk in North-Carolina (Dow Jones)
|
09.12.25
|Roche-Aktie etwas schwächer: Roche erhält EU-Zulassung für Gazyva bei Lupusnephritis (Dow Jones)
|
26.11.25
|Roche-Aktie tiefer: Fortschritte bei Multiple-Sklerose-Kandidaten (Dow Jones)
|
18.11.25
|Roche-Aktie deutlich höher: Roche erzielt Studienerfolge mit neuem MS-Mittel Fenebrutinib (Dow Jones)
|
03.11.25
|Roche-Aktie gefragt: Gazyvaro erreicht Hauptstudienziel (Dow Jones)
|
20.10.25
|Roche-Aktie trotzdem schwächer: Weiterer Studienerfolg mit Giredestrant - FDA gibt Gazyva frei (Dow Jones)
|
17.10.25
|Roche-Aktie aber in Rot: Neue Gen-Sequenzierungstechnologie bringt Illumina unter Druck (Dow Jones)
Analysen zu Roche Holding AG Sponsored American Deposit Receipt Repr 1/2 NVTGSh
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.