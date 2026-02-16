Roche Aktie

WKN: 891106 / ISIN: US7711951043

Studienerfolg 16.02.2026 11:23:00

Roche-Aktie stabil: Positive Phase-III-Daten für Gazyva bei seltener Nierenerkrankung

Roche-Aktie stabil: Positive Phase-III-Daten für Gazyva bei seltener Nierenerkrankung

Roche hat einen Studienerfolg mit seinem Medikament Gazyva/Gazyvaro erzielt.

Wie der Schweizer Pharmakonzern mitteilte, hat das Medikament positive Ergebnisse bei Patienten mit primärer membranöser Nephropathie, einer seltenen Autoimmunerkrankung der Niere, gezeigt.

Die Phase-3-Studie habe statistisch signifikante und klinisch relevante Vorteile gezeigt, was sich darin widerspiegele, dass mehr Patienten nach zwei Jahren eine vollständige Remission erreichten.

Das Medikament ist laut Roche in den USA und der Europäischen Union bereits für die Behandlung von Erwachsenen mit aktiver Lupus-Nephritis sowie in 100 Ländern für verschiedene Arten von hämatologischen Krebserkrankungen zugelassen.

Die Roche-Aktie notiert an der SIX zeitweise 0,06 Prozent schwächer bei 359,79 Franken.

Von Nina Kienle

DOW JONES

