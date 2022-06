Roche-Aktie stärker: EU lässt Tecentriq als adjuvante Krebstherapie zu

Wie das Unternehmen mitteilte, wurde Tecentriq als unterstützende Krebstherapie für bestimmte Erwachsene mit nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) im frühen Stadium in der Europäischen Union zugelassen.

Die EU-Kommission genehmigte das Mittel als Therapie für Patienten, die sich einer vollständigen Resektion und einer platinbasierten Chemotherapie unterzogen hatten, neben anderen Kriterien.

"Da fast die Hälfte aller Menschen mit NSCLC ein Wiederauftreten nach einer Operation erlebt, was in einigen Fällen nicht mehr behandelbar ist, bietet die Behandlung dieser Krebsart in einem früheren Stadium die besten Chancen, um ein Wiederauftreten zu verhindern", sagte Levi Garraway, Chief Medical Officer von Roche.

Vorläufige Daten aus einer Phase-3-Studie hätten gezeigt, dass die Behandlung mit Tecentriq das Risiko eines Wiederauftretens oder Todes um 57 Prozent reduziert.

Tecentriq ist als adjuvante Therapie bereits in 19 Ländern zugelassen.

Die Roche-Aktie notiert im Schweizer Handel zeitweise 0,41 Prozent höher bei 320,75 Franken.

BRÜSSEL (Dow Jones)