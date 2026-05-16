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WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048

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Atezolizumab 16.05.2026 22:43:00

Roche-Aktie: Tecentriq bekommt US-Zulassung bei Blasenkrebs

Roche-Aktie: Tecentriq bekommt US-Zulassung bei Blasenkrebs

Die Roche-Krebsimmuntherapie Tecentriq (Atezolizumab) hat in den USA eine Zulassung für die Behandlung einer bestimmten Form von Blasenkrebs erhalten.

Es handelt sich um die elfte Indikation für Tecentriq in den USA, wie die Roche-Tochter Genentech am Freitag mitteilte.

Tecentriq sei als ergänzende Therapie bei Patientinnen und Patienten mit muskelinvasivem Blasenkrebs (MIBC) nach Entfernung der Harnblase zugelassen, bei denen Tests eine molekulare Resterkrankung feststellten, heißt es in den Mitteilungen von Genentech und der US-Medikamentenbehörde FDA vom Freitagabend.

Durch die Kombination der Krebsimmuntherapie mit modernsten Tests ließen sich Patienten, die für eine Behandlung in Frage kämen, genauer identifizieren, heißt es in der Genentech-Mitteilung. Die Entscheidung der FDA basierte auf Phase III-Studien, die eine Verringerung des Wiederauftretens der Krankheit wie auch des Sterberisikos zeigten.

Tecentriq ist für eine Reihe von aggressiven und schwierig zu behandelnden Krebsarten zugelassen, unter anderem zur Behandlung von Lungenkrebs, bestimmten Arten von metastasierendem Urothelkarzinom und Brustkrebs. 2025 hatte der schweizerische Pharmakonzern mit Tecentriq einen Umsatz von 3,6 Milliarden Schweizer Franken verzeichnet.

/tp/AWP/he

WASHINGTON (dpa-AFX)

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Bildquelle: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images,lucarista / Shutterstock.com

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