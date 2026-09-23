Roche Aktie
WKN: 891106 / ISIN: US7711951043
|Zwischenergebnisse
|
23.09.2026 14:20:43
Roche-Aktie trotzdem im Minus: Erfolgreiche Studie zu neuem Wirkstoffkandidaten
Wie Roche weiter mitteilte, sollen die Zwischendaten der Studie an die Gesundheitsbehörden weitergegeben werden. Ziel sei es, die Behandlung so schnell wie möglich auf den Markt zu bringen. Die Daten wiesen auf das Potenzial des Medikaments hin, den sogenannten Urin-Protein-Kreatinin-Quotienten zu senken. Dieser Wert stehe mit dem Erhalt der langfristigen Nierenfunktion in Verbindung. Die Ergebnisse zur Sicherheit und Verträglichkeit des Medikaments - einer einmal monatlich verabreichten subkutanen Injektion - stimmten mit den bekannten Daten überein, fügte der Konzern hinzu.
"Sefaxersen kann daher eine neue Behandlungsoption bieten, um das Fortschreiten der Krankheit zu verlangsamen und möglicherweise den langfristigen Bedarf an Dialyse oder Nierentransplantation zu verringern", sagte Chief Medical Officer Levi Garraway.
Die Roche-Aktie verliert im Schweizer Handel zeitweise 0,63 Prozent auf 361,80 Franken.
DJG/DJN/brb/hab
DOW JONES
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Roche Holding AG Sponsored American Deposit Receipt Repr 1/2 NVTGSh
|
22.09.26
|Roche mit wichtiger EU-Zulassung für Augenmedikament - Aktie schwächelt (finanzen.at)
|
02.09.26
|Roche-Aktie im Plus: Neuer Lizenzdeal für Medikament gegen Blutkrebs (Dow Jones)
|
24.08.26
|Aktien von Roche und Eli Lilly schwächer: Durchbruch bei Alzheimer-Diagnostik von FDA abgesegnet (Dow Jones)
|
21.08.26
|Roche-Aktie in Rot: Genentech stärkt US-Produktion mit neuer Anlage in Oregon (Dow Jones)
|
02.07.26
|Roche erreicht wichtige Studienziele mit Divarasib - Aktie legt zu (Dow Jones)
|
23.06.26
|Roche-Aktie fester: Chugai steht offenbar vor der ersten Zulassung eines Medikaments gegen NF2 in Japan (Dow Jones)
|
08.06.26
|Roche-Aktie im Minus: Konzern schließt milliardenschweres Blutkrebsbündnis - Nurix mit heftigem Kurssprung (Dow Jones)
|
07.05.26
|Roche-Aktie kaum verändert: Pharmariese baut Diagnostikgeschäft mit Milliarden-Deal aus (Dow Jones)
Analysen zu Roche Holding AG Sponsored American Deposit Receipt Repr 1/2 NVTGSh
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX dreht ins Minus - 7.000-Punkte-Marke erstmals geknackt -- DAX leichter -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Mittwoch abwärts, während der deutsche Leitindex abgibt. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.