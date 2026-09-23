Roche Aktie

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WKN: 891106 / ISIN: US7711951043

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Zwischenergebnisse 23.09.2026 14:20:43

Roche-Aktie trotzdem im Minus: Erfolgreiche Studie zu neuem Wirkstoffkandidaten

Roche-Aktie trotzdem im Minus: Erfolgreiche Studie zu neuem Wirkstoffkandidaten

Ein Medikamentenkandidat von Roche für eine Autoimmunerkrankung namens IgA-Nephropathie hat in einer späten klinischen Studie das primäre Ziel erreicht.

Der Schweizer Pharmakonzern teilte am Mittwoch mit, Zwischenergebnisse einer laufenden Studie mit seinem Prüfpräparat Sefaxersen hätten eine signifikante Verringerung der Proteinurie gezeigt. Diese ist ein wichtiger Indikator für Nierenschäden bei Menschen mit IgA-Nephropathie, die auch als Morbus Berger bekannt ist.

Wie Roche weiter mitteilte, sollen die Zwischendaten der Studie an die Gesundheitsbehörden weitergegeben werden. Ziel sei es, die Behandlung so schnell wie möglich auf den Markt zu bringen. Die Daten wiesen auf das Potenzial des Medikaments hin, den sogenannten Urin-Protein-Kreatinin-Quotienten zu senken. Dieser Wert stehe mit dem Erhalt der langfristigen Nierenfunktion in Verbindung. Die Ergebnisse zur Sicherheit und Verträglichkeit des Medikaments - einer einmal monatlich verabreichten subkutanen Injektion - stimmten mit den bekannten Daten überein, fügte der Konzern hinzu.

"Sefaxersen kann daher eine neue Behandlungsoption bieten, um das Fortschreiten der Krankheit zu verlangsamen und möglicherweise den langfristigen Bedarf an Dialyse oder Nierentransplantation zu verringern", sagte Chief Medical Officer Levi Garraway.

Die Roche-Aktie verliert im Schweizer Handel zeitweise 0,63 Prozent auf 361,80 Franken.

DJG/DJN/brb/hab

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