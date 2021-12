Roche-Aktie um Nulllinie: Roche vollzieht Rückkauf eigener Aktien von Novartis

"Wir gewinnen mit dieser Transaktion die volle strategische Entscheidungsfreiheit zurück, ohne unseren operativen Handlungsspielraum einschränken zu müssen", sagte Christoph Franz, Verwaltungsratspräsident von Roche zum Abschuss der Rückkauftransaktion laut Mitteilung. Die Gesellschaft bekräftigte, dass sich die Transaktion nicht auf den Ausblick 2021 auswirken werde.

Anfang November hatten Roche und Novartis angekündigt, dass Roche 53,3 Millionen eigene Aktien im Transaktionsvolumen von ca. 19 Milliarden Schweizer Franken erwirbt. Die außerordentliche Hauptversammlung von Roche hatte Ende November 2021 die für den Rückkauf und die Kapitalherabsetzung erforderliche Zustimmung erteilt.

Für das Gesamtjahr peilt Roche ein Umsatzwachstum im prozentual mittleren einstelligen Bereich zu konstanten Wechselkursen an. Für den Kerngewinn je Aktie wird zu konstanten Wechselkursen ein weitgehend entsprechendes Wachstum angestrebt. Roche hat sich überdies vorgenommen, die Dividende auch für 2021 in Schweizer Franken zu erhöhen.

Arzneimittel Roactemra von Roche erhält EU-Zulassung bei COVID-19

Einen Tag nach der Empfehlung des Ausschusses für Humanarzneimittel der europäischen Arzneimittelbehörde EMA hat das Pharmaunternehmen Roche die EU-Zulassung für sein Medikament Roactemra bei COVID-19 erhalten. Eingesetzt werden darf das Tocilizumab-haltige Mittel künftig auch zur Behandlung von COVID-19-Patienten, wie Roche am Dienstag mitteilte. Roactemra ist das vierte in der EU zugelassene COVID-Medikament. Konkret geht es um Patienten mit einem schweren Verlauf, die eine systemische Behandlung mit bestimmten Hormonen (Kortikosteroiden) erhalten und zusätzlichen Sauerstoff oder mechanische Beatmung benötigen.

Bislang ist das Mittel zur Behandlung von Entzündungskrankheiten wie der rheumatoiden Arthritis, der Riesenzellarteriitis oder des Zytokinfreisetzungssyndroms (CRS) zugelassen. Der Ausschuss für Humanarzneimittel der EMA hatte erst am Montag seine Empfehlung ausgesprochen, das Anwendungsgebiet von Roactemra auf die Behandlung von Erwachsenen mit dem Coronavirus zu erweitern. Die schnelle Zulassung reflektiere den dringenden Bedarf an dem Medikament als potenzielle Behandlungsoption während der COVID-19-Krise, heißt es in der Mitteilung weiter.

An der Schweizer Börse SIX gewann die Roche-Aktie am Dienstag zunächst hinzu. Am Nachmittag zeigt sie sich jedoch zeitweise bei 366,00 Franken um 0,55 Prozent tiefer.

