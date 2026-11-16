Roche Aktie
WKN: 891106 / ISIN: US7711951043
|US-Zulassung für Roche
|
16.11.2026 09:23:00
Roche-Aktie: US-Behörde lässt Medikament für Patienten mit seltener Autoimmunerkrankung zu
Dabei handelt es sich um eine seltene, chronische Autoimmunerkrankung, die zu Nierenversagen führen kann.
Wie der Schweizer Pharmakonzern am Montag mitteilte, sei Gazyva damit das erste spezifisch für diese Erkrankung zugelassene Arzneimittel. Es handle sich zudem um die dritte FDA-Zulassung für das Präparat bei immunvermittelten Nierenerkrankungen nach früheren Genehmigungen bei idiopathischem nephrotischem Syndrom und Lupusnephritis.
Die Zulassung basiere auf den Ergebnissen einer späten klinischen Studie. Diese habe gezeigt, dass 36 Prozent der Erwachsenen nach zwei Jahren eine vollständige Remission der Proteinurie - also erhöhter Eiweißwerte im Urin, einem zentralen Indikator für Nierenschäden - erreichten, teilte Roche mit.
DJG/DJN/uxd/cbr
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Bildquelle: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images
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