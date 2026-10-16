Roche Aktie
WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983
|FDA-Zulassung
|
16.10.2026 13:07:00
Roche-Aktie verliert dennoch: Enspryng erhält Zulassung für weitere Autoimmunerkrankung
Roche kann sein Medikament Enspryng auch zur Behandlung der Autoimmunerkrankung endokrine Orbitopathie bei Erwachsenen in den USA vermarkten. Wie der Schweizer Pharmakonzern mitteilte, hat die US-Gesundheitsbehörde FDA die entsprechende Zulassung erteilt.
Enspryng ist in den USA seit 2020 bereits für die Neuromyelitis-optica-Spektrum-Erkrankung, ebenfalls eine Autoimmunerkrankung, zugelassen.
Die Roche-Aktie büsst an der SIX zeitweise 0,63 Prozent auf 377,30 CHF ein.
DOW JONES
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