Roche Aktie

Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983

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FDA-Zulassung 16.10.2026 13:07:00

Roche-Aktie verliert dennoch: Enspryng erhält Zulassung für weitere Autoimmunerkrankung

Roche-Aktie verliert dennoch: Enspryng erhält Zulassung für weitere Autoimmunerkrankung

Roche darf sein Medikament Enspryng in den USA künftig auch zur Behandlung der endokrinen Orbitopathie bei Erwachsenen vermarkten.

Roche kann sein Medikament Enspryng auch zur Behandlung der Autoimmunerkrankung endokrine Orbitopathie bei Erwachsenen in den USA vermarkten. Wie der Schweizer Pharmakonzern mitteilte, hat die US-Gesundheitsbehörde FDA die entsprechende Zulassung erteilt.

Enspryng ist in den USA seit 2020 bereits für die Neuromyelitis-optica-Spektrum-Erkrankung, ebenfalls eine Autoimmunerkrankung, zugelassen.

Die Roche-Aktie büsst an der SIX zeitweise 0,63 Prozent auf 377,30 CHF ein.

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