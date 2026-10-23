Roche Aktie

Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983

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Analystenstimme 23.10.2026 16:18:00

Roche-Aktie wenig bewegt: Analyst korrigiert seine Einschätzung deutlich nach oben

Roche-Aktie wenig bewegt: Analyst korrigiert seine Einschätzung deutlich nach oben

Eine neue Analystenstudie verändert den Blick auf den Schweizer Pharmakonzern. Dabei spielen Einschätzungen aus einem wichtigen medizinischen Forschungsbereich eine zentrale Rolle.

Deutsche Bank Research hat Roche von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 340 auf 500 Franken angehoben. Die Kaufempfehlung erfolge vor allem auf der Grundlage der Rückmeldung von Ärzten aus einer aktuellen Onkologie-Umfrage der Deutschen Bank, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sei sich bewusst, dass der Zeitpunkt hierfür nicht gerade günstig ist, denn er schließe sich dem Konsens erst spät an und habe es versäumt, rechtzeitig auf die Rückmeldungen der Ärzte zu Giredestrant zu reagieren, die bereits seit einiger Zeit positiv ausfielen. Dieses Feedback scheine nun jedoch zunehmend eindeutig zu sein und habe sowohl kurz- als auch mittelfristige Auswirkungen, während die unmittelbaren Risiken zurückgegangen seien.

Roche-Aktie kaum verändert

Die Roche-Aktie gewinnt an der SIX zeitweise marginale 0,03 Prozent auf 392,20 CHF.

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET. Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 08:05 / CET

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