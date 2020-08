Roche and Regeneron arbeiten bei Covid-19-Mittel "REGN-COV2" zusammen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der US-Konzern Regeneron Pharmaceuticals Inc lässt sich bei der Entwicklung und dem Vertrieb seines Medikamentenkandidaten "REGN-COV2" zur Behandlung von Covid-19-Patienten von der schweizerischen Roche unter die Arme greifen. Regeneron soll das Mittel in den Vereinigten Staaten vertreiben und Roche werde für den Verkauf außerhalb der USA verantwortlich sein, teilten die Konzerne am Mittwoch mit. Bei einer erfolgreichen Zulassung könnte man so die Versorgung des Medikaments mehr als verdreifachen.

Das Medikament von Regeneron gehört zu den vielversprechenderen Optionen für Covid-19, die in fortgeschrittenen klinischen Studien zur Behandlung für erkrankte Patienten und zur vorübergehenden Verhinderung von Neuinfektionen bei Menschen aus einer Risikogruppe getestet werden. Das Medikament von Regeneron kombiniert zwei monoklonale Antikörper, die die natürlichen Antikörper imitieren, die der Körper zur Abwehr von Viren verwendet. Die Herstellung solcher Therapien ist komplizierter, langwieriger und teurer als die Herstellung herkömmlicher Medikamente, da monoklonale Antikörper aus lebenden Zellen in hochtechnologischen, sterilisierten Anlagen hergestellt werden.

Erste Studienergebnisse werden bis Ende September erwartet, und Regeneron könnte noch vor Ende des Jahres eine Zulassung oder aber eine Notfallgenehmigung bei der US-Gesundheitsbehörde FDA beantragen.

Im Rahmen der Vereinbarung haben sich die beiden Unternehmen verpflichtet, jedes Jahr eine bestimmte Produktionskapazität für REGN-COV2 bereitzustellen, und die Kooperationspartner haben bereits mit dem Technologietransfer begonnen. Bill Anderson, CEO von Roche Pharma, erklärte, das Mittel könnte "eine kritische Verteidigungslinie gegen die Covid-19-Pandemie werden".

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 19, 2020 02:16 ET (06:16 GMT)