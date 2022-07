Roche bekommt mit Diagnostik-Chef Schinecker neuen CEO

Von Joshua Kirby

ZÜRICH (Dow Jones)--Der Pharmakonzern Roche wird kommendes Jahr einen neuen Chef bekommen: Thomas Schinecker, der aktuell die Diagnostiksparte leitet, übernimmt im März 2023 den Chefposten von Severin Schwan, wie die Roche Holding AG mitteilte. Schwan leitet den Konzern bereits seit 2008. Er soll kommendes Jahr Christoph Franz an der Spitze des Verwaltungsrates ablösen.

"Mein Amt als CEO werde ich einem bestens qualifizierten Nachfolger übergeben können. Thomas Schinecker ist seit zwanzig Jahren in der ganzen Welt für Roche tätig und hat die Division Diagnostik in den vergangenen drei Jahren erfolgreich neu ausgerichtet", so Schwan laut Mitteilung. "Unter seiner Führung konnte unsere Diagnostics Organisation auch einen wesentlichen Beitrag zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie leisten."

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/kla/brb

(END) Dow Jones Newswires

July 21, 2022 01:39 ET (05:39 GMT)