Roche Aktie

Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
04.09.2025 09:46:38

Roche erhält CE-Kennzeichen der EU für Abgabeplattform des Augenmittels Susvimo

BASEL (dpa-AFX) - Roche hat das CE-Kennzeichen der EU für die Abgabeplattform des Augenmittels Susvimo erhalten. Die Plattform mit dem Namen Contivue ermögliche eine kontinuierliche Abgabe des Augenmittels Susvimo für Patienten mit neovaskulärer altersabhängiger Makuladegeneration (nAMD), teilte der Pharmakonzern am Donnerstag mit.

Susvimo wird über ein wiederbefüllbares Augenimplantat abgegeben, das durch einen einmaligen ambulanten Eingriff chirurgisch in das Auge des Patienten eingesetzt wird. Damit könne eine individuell angepasste Ranibizumab-Formulierung über die Abgabeplattform (Port Delivery Plattform) im Auge abgegeben werden. Die Plattform besteht aus dem Implantat und vier Zusatzgeräten für die Befüllung, das Einsetzen oder die Entfernung des Implantats.

Das Roche-Implantat muss alle sechs Monate aufgefüllt werden. Dagegen erforderten andere Behandlungen unter Umständen monatliche Spritzen ins Auge. Die altersabhängige Makuladegeneration führt ohne Behandlung zur Erblindung.

Das Augenmittel Susvimo (Ranibizumab) wird derzeit von der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) geprüft, wie Roche weiter schrieb. Neue Daten von der Langzeitstudie Ladder, die am 25. Euretina-Kongress in Paris vorgestellt werden, zeigen gute visuelle Ergebnisse durch die Verabreichung von Susvimo mit Contivue, während die Retina-Anatomie über längere Zeit stabil bleibt, wie es hiess./jb/cg/AWP/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Roche Holding AG (Inhaberaktie)mehr Nachrichten

Analysen zu Roche Holding AG (Inhaberaktie)mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bayer 28,43 1,81% Bayer
Roche AG (Genussschein) 273,60 1,52% Roche AG (Genussschein)
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 303,80 3,62% Roche Holding AG (Inhaberaktie)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:41 Auf diese Aktien setzte Bill Ackman im zweiten Quartal
03.09.25 Stanley Druckenmiller: Ein Blick in das Depot des Starinvestors im Q2 2025
02.09.25 Fisher Asset Management Q2 2025: Die wichtigsten Aktien im Depot
01.09.25 Deutsche Bank setzt auf Tech - Diese Aktien dominierten im 2. Quartal 2025
01.09.25 August 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX etwas fester -- China-Börsen sacken ab - Nikkei weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Donnerstag nach oben. Der deutsche Leitindex legt leicht zu. Die Märkte in Asien finden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen