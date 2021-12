Roche erhält US-Notfallzulassung für Corona-Test - Roche-Aktie fester

Der Test werde ab Januar landesweit erhältlich sein, teilte der Schweizer Pharmakonzern mit. Das Kit liefere in 20 Minuten genaue Ergebnisse für alle bekannten Varianten des Virus, einschließlich Omikron.

Der Test wurde von der FDA als vorrangig eingestuft, da Roche und SD Biosensor Inc. - mit dem Roche ein weltweites Vertriebsabkommen geschlossen hat - in der Lage sind, große Mengen zu liefern und die Produktion zu steigern, um die künftige Nachfrage zu decken. Roche hat die Kapazität, mehrere zehn Millionen Tests pro Monat zu produzieren, so das Unternehmen.

Im Schweizer Handel geht es für Roche-Genussscheine zeitweise um 1,45 Prozent nach oben auf 381,90 Franken.

FRANKFURT (Dow Jones)