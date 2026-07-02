Roche Aktie
WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113
|Lungenkrebs-Kandidat
|
02.07.2026 13:04:00
Roche erreicht wichtige Studienziele mit Divarasib - Aktie legt zu
Die Schweizer erklärten am Donnerstag, dass das experimentelle Medikament in einer direkten klinischen Vergleichsstudie mit den zugelassenen Behandlungen Lumakras von Amgen und Krazati von Mirati Therapeutics seine primären und wichtigen sekundären Ziele erreicht habe. Divarasib habe "signifikante" Verbesserungen gezeigt, sowohl beim progressionsfreien Überleben als auch beim Gesamtüberleben. Zudem seien keine neuen Sicherheitssignale identifiziert worden. Roche will die Studiendaten nun bei den Zulassungsbehörden einreichen und auf einem bevorstehenden medizinischen Fachkongress präsentieren.
Für die Roche-Aktie geht es an der SIX zeitweise 1,86 Prozent auf 334,90 CHF nach oben.
DOW JONES
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Bildquelle: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images,lucarista / Shutterstock.com
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