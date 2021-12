Roche erwirbt Lizenzrechte für experimentelle Augen-Zelltherapie

Von Felicia Schwartz

ZÜRICH (Dow Jones)--Roche erwirbt ein experimentelles Medikament zur Behandlung einer Augenerkrankung, die zur Erblindung führt. Damit will der Schweizer Pharmakonzern den Einstieg in zellbasierte Therapien ausbauen. Wie Roches Genentech-Geschäftsbereich am Montag mitteilte, hat er die Rechte an dem Augenmedikament OpRegen von Lineage Cell Therapeutics Inc. für 50 Millionen US-Dollar in bar erworben. Weitere Zahlungen werden fällig, wenn Meilensteine bei Entwicklung, Zulassung und Verkauf erreicht werden.

Das Medikament befindet sich in frühen klinischen Tests für eine Augenerkrankung, die zur Erblindung führen kann, für die es aber keine zugelassene Behandlung gibt. Zelluläre Therapien gehören zu einer neuen Klasse von Behandlungen, die im Labor aus Zellen hergestellt und dann den Patienten eingesetzt werden. Genentech, das bereits zwei Partnerschaften zur Entwicklung experimenteller Zelltherapien gegen Krebs hat, möchte seine Pipeline um weitere Therapien gegen Augen- und andere Krankheiten erweitern.

