Roche Aktie
WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113
|Teilerfolg Phase-III-Studie
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23.10.2026 20:03:39
Roche erzielt Fortschritte mit Nierenmedikament Sefaxersen
Eine erhöhte Proteinausscheidung im Urin gilt als wichtiger Indikator für Nierenschäden. Die Wirkung zeigte sich über alle vorab definierten Patientengruppen hinweg. Das Sicherheitsprofil entsprach den zuvor veröffentlichten Ergebnissen einer Phase-II-Studie. Neue Sicherheitssignale wurden nicht festgestellt. Roche hat die Daten auf dem Fachkongress American Society of Nephrology (ASN) vorgestellt.
Sefaxersen ist ein experimenteller Wirkstoff, der als monatliche Injektion unter die Haut vorgesehen ist. Patienten können sie sich damit selbst zu Hause verabreichen. Die Phase-III-Studie Imagination wird fortgesetzt, um die Entwicklung der Nierenfunktion über zwei Jahre zu untersuchen.
Die IgA-Nephropathie ist eine chronische, fortschreitende Autoimmunerkrankung und eine häufige Ursache für chronische Nierenerkrankungen.
BASEL (dpa-AFX)
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