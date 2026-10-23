Roche erzielt Fortschritte mit Nierenmedikament Sefaxersen

Roche hat in einer Zwischenanalyse einer Phase-III-Studie mit dem Prüfmedikament Sefaxersen bei Patienten mit IgA-Nephropathie (IgAN) positive Ergebnisse erzielt.

Das Medikament verringerte die Proteinurie nach 37 Wochen gegenüber Placebo statistisch signifikant um 43,1 Prozent, wie der Pharmakonzern am Freitag mitteilte.

Eine erhöhte Proteinausscheidung im Urin gilt als wichtiger Indikator für Nierenschäden. Die Wirkung zeigte sich über alle vorab definierten Patientengruppen hinweg. Das Sicherheitsprofil entsprach den zuvor veröffentlichten Ergebnissen einer Phase-II-Studie. Neue Sicherheitssignale wurden nicht festgestellt. Roche hat die Daten auf dem Fachkongress American Society of Nephrology (ASN) vorgestellt.

Sefaxersen ist ein experimenteller Wirkstoff, der als monatliche Injektion unter die Haut vorgesehen ist. Patienten können sie sich damit selbst zu Hause verabreichen. Die Phase-III-Studie Imagination wird fortgesetzt, um die Entwicklung der Nierenfunktion über zwei Jahre zu untersuchen.

Die IgA-Nephropathie ist eine chronische, fortschreitende Autoimmunerkrankung und eine häufige Ursache für chronische Nierenerkrankungen.

BASEL (dpa-AFX)