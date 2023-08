Roche mit positiven Daten zu Lungenkrebs-Studie - Aktie steigt

Von Adria Calatayud

BARCELONA (Dow Jones)--Positive Daten einer klinischen Studie zu einer Medikamentenkombination von Roche gegen Lungenkrebs haben die Aktie des Schweizer Pharmakonzerns beflügelt. Um 11.45 Uhr notierte die Aktie 4,9 Prozent im Plus bei 265,40 Schweizer Franken. Sollte dieser Anstieg bis zum Handelsschluss halten, wäre es nach Daten von Factset der prozentual größte Zuwachs der Roche-Aktie an einem Tag seit November 2020.

In einer Phase-3-Studie haben Patienten, die die Immuntherapie Tiragolumab in Kombination mit dem Antikörper Tecentriq erhielten, ein geschätztes medianes Gesamtüberleben von 22,9 Monaten gezeigt - im Vergleich zu 16,7 Monaten bei denen, die ausschließlich Tecentriq erhielten, teilte Roche mit, warnte jedoch, dass dies nur Zwischenergebnisse seien.

Roche ist damit auf dem besten Weg, eine Behandlung von Lungenkrebs mit signifikantem Vorteil anbieten zu können, schreiben die Analysten von Citi in einer Research Note. Allerdings könnten die schwachen Daten aus dem Studienarm, der nur Tecentriq erhielt, die kommerzielle Wirkung schmälern, weil es Roche nicht gelungen sei, die mittlere Überlebensrate zu wiederholen, die das Medikament in einer früheren Studie gezeigt hatte, so Citi.

Roche gab ein Update zur Studie, nachdem Analysedaten versehentlich öffentlich geworden waren. Die noch laufende Studie bleibt für die Patienten verblindet, und die Prüfer arbeiten weiter, bis die endgültige Analyse des Gesamtüberlebens abgeschlossen ist, so das Unternehmen. Abschließend dürfte das Ergebnis im Dezember veröffentlicht werden, schrieb Citi.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

August 23, 2023 06:29 ET (10:29 GMT)