Roche mit wichtiger EU-Zulassung für Augenmedikament - Aktie höher

Roche darf sein Augenmedikament Susvimo künftig auch in der Europäischen Union vermarkten. Die EU-Zulassung eröffnet dem Pharmakonzern damit einen weiteren Absatzmarkt.

Susvimo soll Behandlung mit Augen-Injektionen reduzieren

Roche kann sein Augenmedikament Susvimo in der Europäischen Union vermarkten. Wie der Schweizer Pharmakonzern mitteilte, hat die EU-Kommission die Zulassung erteilt. Susvimo ist eine Behandlung der neovaskulären altersbedingten Makuladegeneration. Diese Erkrankung ist eine der Hauptursachen für Sehverlust bei Menschen über 60 Jahren.

"Durch die kontinuierliche Wirkstoffabgabe über ein nachfüllbares Implantat bietet Susvimo den Patienten eine einzigartige Alternative zu häufigen Augen-Injektionen. Dies kann dazu beitragen, das Sehvermögen zu erhalten und gleichzeitig die Belastung durch die Behandlung deutlich zu reduzieren", sagte Levi Garraway, Chief Medical Officer und Leiter der globalen Produktentwicklung.

Roche erzielt mit Abnehm- und Diabetes-Wirkstoff positive Studienergebnisse

Der Schweizer Pharmakonzern Roche ist bei der Entwicklung seines Appetitzüglers Enicepatide einen Schritt weiter. In klinischen Tests der Phase II mit dem wichtigen Hoffnungsträger seien alle vorrangigen Studienziele erreicht worden, teilte das Unternehmen am Dienstag in Basel mit. Demnach senkte das Mittel bei der höchsten getesteten Dosis von 24 Milligramm den Langzeitblutzuckerwert (HbA1c) nach 48 Wochen im Schnitt um 2,65 Prozentpunkte. Gleichzeitig verloren die Patienten im Mittel 15,5 Prozent ihres Körpergewichts.

Enicepatide ist noch nicht zugelassen. Roche will das Mittel nun weiterentwickeln und unter anderem in einer neuen Studie der Phase III auch im Einsatz zur Blutzuckerkontrolle testen. Für 2027 sind zudem Studien zu möglichen Auswirkungen auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen geplant. Zudem befinden sich bereits zwei Studien der Phase III zur Gewichtsreduktion in der fortgeschrittenen Stadium.

Der Schweizer Pharmakonzern hat mit Enicepatide den milliardenschweren Markt für Gewichtshemmer im Visier, den im Moment noch der US-Konzern Eli Lilly und der dänische Hersteller Novo Nordisk dominieren. Roche ist mit seinen Tests zwar im Vergleich spät am Start, hat sich aber zum Ziel gesetzt, auf dem Markt die Nummer drei zu werden. Dabei soll Enicepatide mit einem erhofften Milliardenumsatz helfen.

Roche: Medikament half in Studie bei Senkung Blutzuckerspiegel und Gewicht

Ein Roche-Kandidat für ein Adipositas-Medikament hat dem Pharmakonzern zufolge die primären Ziele einer klinischen Phase-2-Studie erreicht und Patienten dabei geholfen, ihren Blutzuckerspiegel und ihr Körpergewicht zu senken.

Der Schweizer Pharmakonzern teilte am Dienstag mit, die Studienergebnisse für das Medikament Enicepatid bestärkten seine Ambitionen, rasch das Portfolio an Arzneimitteln für Menschen mit Adipositas, Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen weiterzuentwickeln.

An der Studie nahmen laut Mitteilung Erwachsene mit Typ-2-Diabetes teil, die zudem an Adipositas litten oder übergewichtig waren. Enicepatid habe bei Patienten, die die höchste Dosis erhielten, den Blutzuckerspiegel nach 48 Wochen um durchschnittlich 2,65 Prozent gesenkt. Zudem habe das Medikament in der höchsten Dosierung nach 48 Wochen zu einem durchschnittlichen Gewichtsverlust von 15,5 Prozent geführt. Ein Plateau bei der Gewichtsreduktion sei dabei nicht erreicht worden, fügte das Unternehmen hinzu.

Der medizinische Leiter von Roche, Levi Garraway, sagte: "Es gab einen bedeutenden Anteil an Patienten, die innerhalb von weniger als einem Jahr nach der Behandlung einen normalisierten Glukosespiegel erreichten."

Das Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil von Enicepatid entsprach laut Unternehmen dem ähnlicher Therapien. Die Rate der Studienabbrüche aufgrund unerwünschter Ereignisse sei mit 2 Prozent gering gewesen.

Roche plant nach eigenen Angaben ein Phase-3-Programm, um das Potenzial von Enicepatid zur Blutzuckerkontrolle und für kardiovaskuläre Ergebnisse zu bewerten. Dies geschehe zusätzlich zu den bereits laufenden Studien zum chronischen Gewichtsmanagement.

Die Roche-Aktie notiert im Schweizer Handel zwischenzeitlich 0,16 Prozent höher bei 373,80 Franken.

DOW JONES / BASEL (dpa-AFX)