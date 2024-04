Roche rechnet mit abnehmendem Gegenwind - Anleger skeptisch

Zürich/Frankfurt (Reuters) - Nach einem verhaltenen Jahresstart rechnet der Pharmariese Roche mit einer Wachstumsbeschleunigung im weiteren Jahresverlauf.

Im ersten Quartal stieg der Umsatz des Basler Konzerns in Lokalwährungen um zwei Prozent auf 14,4 Milliarden Franken und erfüllte damit die Analystenerwartungen. Weiter auf Erfolgskurs war das Augenmedikament Vabysmo, wie Roche am Mittwoch mitteilte. Die Verkäufe von Vabysmo, das zur Behandlung einer häufigen Form der Erblindung bei älteren Menschen eingesetzt wird und in Wettbewerb zum Mittel Eylea von Bayer und Partner Regeneron steht, verdoppelten sich im Quartal.

Dagegen bremsten Umsatzausfälle durch günstigere Nachahmermedikamente für wichtige Umsatzbringer etwa aus dem Krebsbereich sowie das wegbrechende Geschäft mit Corona-Tests und -Arzneien den Basler Konzern. Hier zeichnet sich allerdings Besserung ab. "Nach diesem Quartal werden die rückläufigen Covid-19-Verkäufe nicht mehr ins Gewicht fallen", erklärte der seit rund einem Jahr amtierende Konzernchef Thomas Schinecker.

Der Arzneimittel- und Diagnostikhersteller bekräftigte den Ausblick. Für das Gesamtjahr 2024 rechnet Roche damit, dass der Umsatz unter Ausschluss von Wechselkursschwankungen um einen mittleren einstelligen Prozentbetrag steigt. Der um Sonderfaktoren bereinigte Gewinn je Genussschein und Inhaberaktie soll etwa im Gleichklang mit dem Umsatz anziehen. Die Dividende soll weiter angehoben werden.

An der Börse büssten Roche im frühen Handel 2,2 Prozent ein. "Das Ergebnis ist wenig überzeugend", erklärte Reto Lötscher von der Luzerner Kantonalbank. "Es ist Ausdruck der mauen Produkt- und Wirkstoffpipeline." Es fehle ein neuer Umsatzrenner, der dem Kurs auf die Sprünge helfen könne. "Dies bringt die Gefahr überteuerter Zukäufe mit sich."

