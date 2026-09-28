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28.09.2026 15:27:39

Roche stoppt Entwicklung von Adipositas-Medikament

Von Adria Calatayud

DOW JONES--Roche hat die Forschung an einem seiner Medikamentenkandidaten zur Behandlung von Adipositas eingestellt. Daten aus klinischen Studien hätten darauf hingedeutet, dass das Medikament die internen Zielvorgaben nicht erreichen würde, erklärte der Schweizer Pharmakonzern.

Die Roche Holding teilte mit, die Rechte an dem Medikament Emugrobart seien an sein mehrheitlich gehaltenes Unternehmen Chugai Pharmaceutical zurückgegeben worden, das den Wirkstoff ursprünglich entdeckt und an Roche auslizenziert hatte.

"Wir haben die Entscheidung getroffen, die Entwicklung einzustellen", sagte Teresa Graham, Leiterin der Pharmasparte von Roche, am Montag bei einer Veranstaltung mit Investoren in London. "Wir geben dieses Molekül an Chugai zurück, und Chugai prüft eine weitere Entwicklung im Bereich der spinalen Muskelatrophie sowie Optionen für anderweitige Auslizenzierungen."

Roche hatte zuvor geschätzt, dass das Medikament ein jährliches Spitzenumsatzpotenzial von 1 bis 2 Milliarden Franken haben könnte. Das Unternehmen entwickelt derzeit zwei Adipositas-Injektionen und eine Tablette und sieht für jedes dieser Produkte ein Umsatzpotenzial von in der Spitze mehr als 3 Milliarden Franken.

Anfang diesen Jahres hatte Roche die Entwicklung von Emugrobart auch für die spinale Muskelatrophie und die fazioskapulohumerale Muskeldystrophie eingestellt, zwei seltene genetische Erkrankungen, die Muskelschwäche verursachen können.

Chugai teilte separat mit, dass eine Zwischenanalyse von Daten aus einer Studie der mittleren Phase darauf hindeutete, dass ein klinisch bedeutsamer Gewichtsverlust wahrscheinlich nicht erreicht werden könne. Die Studie bewertete Emugrobart in Kombination mit einem anderen Medikament bei Patienten mit Adipositas oder Übergewicht.

Das japanische Unternehmen plant, in den nächsten Jahren mehrere Kandidaten für Adipositas-Medikamente in klinische Studien zu bringen.

Chugai erklärte, die Entwicklung von Emugrobart bei spinaler Muskelatrophie wieder aufnehmen zu wollen, da man auf Basis einer Analyse früherer Studiendaten einen Weg für den Start einer späten klinischen Phase sehe. Die Adipositas-Studie habe gezeigt, dass Emugrobart gut vertragen wurde und keine neuen Sicherheitssignale aufgetreten seien, fügte das Unternehmen hinzu.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 28, 2026 09:27 ET (13:27 GMT)

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