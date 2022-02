Roche will weiterhin stark in die Forschung investieren

Zürich (Reuters) - Der Schweizer Pharmariese Roche will seine Forschungsausgaben hoch halten.

"Auch im laufenden Jahr werden wir wieder überproportional in Forschung und Entwicklung investieren", sagte Konzernchef Severin Schwan am Donnerstag bei der Bilanzveröffentlichung. Roche verfüge über eine vielversprechende Produktpipeline sowohl im dominierenden Pharmageschäft als auch in der Diagnostik-Sparte. "Wenn sich solche Möglichkeiten bieten, lohnt es sich meiner Meinung nach wirklich, diese zu unterstützen und die notwendigen Investitionen zu tätigen", sagte Schwan.

Roche zählt zu den Pharmakonzernen mit den höchsten Forschungsausgaben. Im vergangenen Jahr betrugen die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung 13,7 Milliarden Franken (13,2 Milliarden Euro), entsprechend 22 Prozent des Umsatzes.