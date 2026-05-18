York Space Systems Aktie
WKN DE: A41Y07 / ISIN: US9870841007
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18.05.2026 13:36:07
Rochefort-Backed ALL.SPACE To Be Acquired By York Space Systems, York Up In Pre-market
(RTTNews) - Rochefort Asset Management, a U.S. national security-focused private credit firm, Monday announced that York Space Systems (YSS), an aerospace and defense company, has agreed to acquire ALL.SPACE, a Rochefort-financed company that provides advanced satellite communications terminals and multi-network connectivity solutions.
The financial details of the transaction, set to close in the third quarter, have not been divulged.
Upon transaction close, ALL.SPACE will operate as a wholly owned subsidiary of York.
In pre-market activity, YSS shares were trading at $25.75, up 7.17% on the New York Stock Exchange.
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Nachrichten zu York Space Systems Inc Registered Shs
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18.03.26
|Ausblick: York Space Systems verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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