Roche Aktie
WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048
|
09.12.2025 08:36:41
Roches Lymphom-Medikament Lunsumio möglicherweise bereits früher wirksam
Von Aimee Look
DOW JONES--Der Pharmakonzern Roche hat vielversprechende klinische Daten zu seinem Medikament Lunsumio erhalten. Demnach könnte das Medikament bei der Bekämpfung von Lymphomen in Kombination mit Lenalidomid auch in früheren Stadien der Erkrankung wirksam sein. Dies baut auf dem zuvor beobachteten Nutzen in späteren Stadien des follikulären Lymphoms auf, teilte der Konzern mit.
Im vergangenen Monat hat die Europäische Kommission das Roche-Medikament Lunsumio Subcutaneous zur Behandlung des rezidivierten oder refraktären follikulären Lymphoms zugelassen. Dabei handelt es sich um Stadien der Erkrankung, in denen die ursprünglichen Behandlungsstrategien nicht wirksam waren.
Andere Formen von Lunsumio wurden zuvor bereits von der Europäischen Kommission und der FDA zugelassen.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/sha/ros
(END) Dow Jones Newswires
December 09, 2025 02:37 ET (07:37 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Roche Holding AG (Inhaberaktie)mehr Nachrichten
|
17:59
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
15:58
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
12:27
|Verluste in Zürich: SPI zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
09:29
|Schwache Performance in Zürich: SPI notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
|
08.12.25
|Zuversicht in Zürich: SPI präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
08.12.25
|SPI aktuell: SPI-Börsianer greifen am Montagnachmittag zu (finanzen.at)
|
08.12.25
|Zuversicht in Zürich: SPI verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
08.12.25
|Börse Zürich: SPI präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)