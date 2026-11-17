Roche Aktie
WKN: 891106 / ISIN: US7711951043
|
17.11.2026 06:22:32
Roche's Wilserdly-Everolimus Gets FDA Approval For ESR1-Mutated Advanced Breast Cancer
(RTTNews) - Roche Holding AG (RHHBY) said the U.S. Food and Drug Administration approved Wilserdly, or giredestrant, with everolimus for adults with estrogen receptor-positive, HER2-negative, ESR1-mutated advanced or metastatic breast cancer.
Eligible patients must have an ESR1 mutation detected by an FDA-authorized test and disease that recurred during or after adjuvant endocrine therapy or progressed on at least one endocrine-based regimen in the metastatic setting.
The approval was supported by the Phase 3 evERA Breast Cancer trial. Among patients with ESR1-mutated tumors whose disease progressed after prior CDK4/6 inhibitor therapy, the combination reduced the risk of disease progression or death by 62% versus standard endocrine therapy plus everolimus.
Wilserdly is an oral selective estrogen receptor degrader (SERD) designed to block estrogen signaling and break down the receptor protein that supports cancer growth.
Roche is also seeking approval for Wilserdly as an adjuvant treatment for certain patients with early-stage breast cancer. The New Drug Application (NDA) for Wilserdly is under Priority Review, with an FDA decision expected November 30, 2026.
Additional regulatory filings and development activities are underway outside the United States.
RHHBY closed Monday at $60.95, up 1.08%.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Roche Holding AG Sponsored American Deposit Receipt Repr 1/2 NVTGSh
|
26.10.26
|Roche-Aktie im Plus: Neues Krebsmedikament zeigt Vorteile gegenüber Konkurrenz (Dow Jones)
|
16.10.26
|Roche-Aktie verliert dennoch: Enspryng erhält Zulassung für weitere Autoimmunerkrankung (Dow Jones)
|
23.09.26
|Roche-Aktie trotzdem im Minus: Erfolgreiche Studie zu neuem Wirkstoffkandidaten (Dow Jones)
|
22.09.26
|Roche mit wichtiger EU-Zulassung für Augenmedikament - Aktie schwächelt (finanzen.at)
|
02.09.26
|Roche-Aktie im Plus: Neuer Lizenzdeal für Medikament gegen Blutkrebs (Dow Jones)
|
24.08.26
|Aktien von Roche und Eli Lilly schwächer: Durchbruch bei Alzheimer-Diagnostik von FDA abgesegnet (Dow Jones)
|
21.08.26
|Roche-Aktie in Rot: Genentech stärkt US-Produktion mit neuer Anlage in Oregon (Dow Jones)
|
02.07.26
|Roche erreicht wichtige Studienziele mit Divarasib - Aktie legt zu (Dow Jones)
Analysen zu Roche Holding AG Sponsored American Deposit Receipt Repr 1/2 NVTGSh
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mit Verlusten
An den Börsen in Fernost geht es am Dienstag nach unten.