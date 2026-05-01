Rochester Resources: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Rochester Resources lud am 29.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 28.02.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0,02 CAD gegenüber -0,040 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Rochester Resources hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,4 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 169,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at