Rochester Resources zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Rochester Resources hat am 28.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.05.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,04 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,010 CAD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,4 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 106,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rochester Resources einen Umsatz von 3,6 Millionen CAD eingefahren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,060 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,050 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Rochester Resources im vergangenen Geschäftsjahr 25,95 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 95,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rochester Resources 13,29 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at