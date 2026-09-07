Rock Field präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Rock Field hat am 04.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3,80 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,410 JPY je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rock Field im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12,68 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 12,47 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at