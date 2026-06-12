Rock Field: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Rock Field gab am 10.06.2026 die Zahlen für das am 30.04.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 8,38 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rock Field ein Ergebnis je Aktie von -10,890 JPY vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,66 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,77 Milliarden JPY ausgewiesen.

Rock Field hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 3,79 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 12,60 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 0,17 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 51,10 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 51,18 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at