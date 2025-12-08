Rock Field stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Rock Field hat am 05.12.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.10.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 3,43 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 8,19 JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Rock Field 12,59 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 12,64 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at