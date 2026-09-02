Rock Tech Lithium informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Rock Tech Lithium äußerte sich am 31.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Rock Tech Lithium hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,030 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at