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15.04.2026 06:31:29
Rock Tech Lithium veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Rock Tech Lithium hat am 13.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,02 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Rock Tech Lithium ebenfalls 0,020 CAD je Aktie eingebüßt.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,110 CAD gegenüber -0,150 CAD im Vorjahr verkündet.
Redaktion finanzen.at
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