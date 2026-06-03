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03.06.2026 06:31:29
Rock Tech Lithium veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Rock Tech Lithium veröffentlichte am 01.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie lag bei 0,04 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,040 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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