Rock Tech Lithium veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Rock Tech Lithium veröffentlichte am 01.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,04 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,040 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at