Rocket Doctor AI gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Rocket Doctor AI hat am 31.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,07 CAD gegenüber -0,040 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig wurden 0,7 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rocket Doctor AI 0,5 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at