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02.09.2026 06:31:29
Rocket Doctor AI gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Rocket Doctor AI hat am 31.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,07 CAD gegenüber -0,040 CAD im Vorjahresquartal verkündet.
Umsatzseitig wurden 0,7 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rocket Doctor AI 0,5 Millionen CAD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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