Rocket Doctor AI hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Rocket Doctor AI hat am 01.06.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,05 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at