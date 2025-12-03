Rocket Doctor AI mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Rocket Doctor AI stellte am 01.12.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Rocket Doctor AI hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,05 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,030 CAD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rocket Doctor AI im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5200 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 0,5 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at