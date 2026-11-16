FLIGHT HOLDINGS Aktie

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WKN DE: A0JD4Q / ISIN: JP3826280004

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16.11.2026 05:31:21

Rocket from Boeing-Lockheed firm fails mid-flight, destroys payload of Amazon satellites

A Vulcan rocket suffered an anomaly about 10 minutes after liftoff from Florida, failing to deliver 40 Amazon Leo satellites to orbit. It was the first total mission failure in the company's history.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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