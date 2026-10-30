Rocket Lab: Is It Finally Time to Buy Below $60?

Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) has fallen a long way. It touched $151 in the spring. However, it churned steadily lower before tanking to under $60 in October after announcing it had pushed the highly anticipated first launch of its Neutron rocket to 2027.

It's unfortunate, but Rocket Lab is a growing company, operating in a space industry that's only just getting started. At the same time, Rocket Lab's setback doesn't necessarily doom the company to permanent failure.

Here's why Rocket Lab stock's steep slide could actually be the buying opportunity long-term investors have been waiting for.

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