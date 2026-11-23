Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
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23.11.2026 09:47:02
Rocket Lab and Nebius Are Each About 66% Below Their Highs. I'd Buy Both and Hold Through 2030.
Rocket Lab (NASDAQ:RKLB) and Nebius Group (NASDAQ:NBIS) posted their record closes about three weeks apart this year. Rocket Lab peaked at $150.23 on May 27, and Nebius peaked at $286.69 on June 18.
As I write this, the space company trades around $51 and the artificial intelligence (AI) cloud provider trades near $97 -- each about 66% below its high.
The starting points differ, though. Rocket Lab is down around 27% this year, but Nebius still sits about 16% above where it finished 2025.
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