Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089
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10.11.2026 20:47:01
Rocket Lab and The Trade Desk Are 2 Beaten-Down Stocks to Buy Before 2027
Rocket Lab (NASDAQ:RKLB) and The Trade Desk (NASDAQ:TTD) have been rough stocks to own. Rocket Lab ended at $58.86 on Monday, Nov. 9, off around 61% from its May 27 record of $150.23. The Trade Desk finished at $14.93, around 87% below its last price of 2024.
Both companies posted third-quarter results after Monday's close. Rocket Lab shares dipped in after-hours trading, but The Trade Desk's spiked before losing most of the gain.
Going in, I wasn't ready to buy either stock, and I had a specific bar in mind for each report. Both cleared it.
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