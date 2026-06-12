Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie

Rocket Lab Corporation Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089

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12.06.2026 03:56:00

Rocket Lab and these four stocks are joining the Nasdaq 100, with SpaceX waiting in the wings

The Nasdaq 100 could imminently include SpaceX, but first it’s getting a shakeup that will usher in another space-technology company and four flashy AI plays.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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