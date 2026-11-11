Rocket Lab: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Rocket Lab lud am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,12 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rocket Lab ein Ergebnis je Aktie von -0,030 USD vermeldet.

Beim Umsatz wurden 267,8 Millionen USD gegenüber 155,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at