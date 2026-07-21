Neutron Holdings Aktie
WKN DE: A42CJ9 / ISIN: US64125S1042
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21.07.2026 23:28:00
Rocket Lab CEO Peter Beck Says Watch the Test Stands. Here's Why the Neutron Timeline Means Everything for Investors.
Anyone keeping tabs on orbital-launch service provider Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) knows it's working on a company-changing solution. That's its so-called Neutron rocket, capable of lifting up to 28,000 pounds of payload. That's a huge leap from its similarly reusable Electron rocket, with a maximum payload of 660 pounds. This medium-lift portion of the space-launch business that Space Exploration Technologies can also serve is the biggest.Still, Rocket Lab can't afford any further delays in the development of Neutron, which has already suffered too many. Here's why.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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